В Ишиме вор-рецидивист вскрыл дверь магазина и похитил оттуда деньги и сигареты

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-02T15:10:33+03:00

Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего, ранее судимого, местного жителя, который подозревается в краже, совершённой с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть городской полиции обратилась продавец продуктового магазина, которая сообщила, что входная дверь в магазин повреждена. Прибывшие на место происшествия полицейские заметили следы взлома двери, а затем обнаружили и пропажу денег и сигарет в большом объёме. Во время проведения розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность подозреваемого в краже.

Оказалось, что он обратил внимание на то, что в магазине не было систем видеонаблюдения и сигнализации. Кухонным ножом он вскрыл дверь магазина, похитил из кассы деньги, а из подсобки вынес несколько коробок с сигаретами. Сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей.

Ранее за аналогичное преступление мужчина уже привлекался к ответственности. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU