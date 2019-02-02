СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-02T11:33:09+03:00

В Ишиме женщина пригласила домой гостей, а они её ограбили Фото: pixabay.com

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В Ишиме возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершённого группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть обратилась 48-летняя женщина, которая заявила о хищении у неё золотых украшений. Потерпевшая пояснила, что вечером к ней приходили два молодых человека, чтобы выпить алкоголя. Спустя некоторое время они стали вести себя агрессивно и потребовали отдать им ценные вещи.

Женщина отказала, тогда фигуранты сорвали с неё цепочку, сняли кольца, похитили из шкатулки золотые украшения, ударили её по голове и скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила приметы подозреваемых. По полученной ориентировке наряд ДПС ГИБДД на выезде из города остановили автомобиль со злоумышленниками.

Фигуранты уже успели сдать часть похищенного в ломбард, вызвали такси и планировали уехать в Тюмень. Оба подозреваемых ранее судимы, их доставили в отдел полиции. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU