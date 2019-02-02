2019-02-02T14:47:29+03:00
Происшествия

В Ишиме мужчина врезал собутыльнику, отпинал его, а затем украл мобильный телефон

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме мужчина врезал собутыльнику, отпинал его, а затем украл мобильный телефонВ Ишиме мужчина врезал собутыльнику, отпинал его, а затем украл мобильный телефонФото: Татьяна Коркина
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В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя, который подозревается сразу в двух преступлениях – умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях вечером двое мужчин пришли к общей знакомой, чтобы распить спиртные напитки. Вскоре хозяйка уснула, а мужчины во время застолья поругались. Подозреваемый несколько раз ударил кулаком по лицу потерпевшего, а когда мужчина упал, бил его ногами по животу и груди. Потерпевший сам добрался до дома, и его мать вызвала скорую помощь.

Тем временем побитый мужчина оставил свой телефон, а подозреваемый, воспользовавшись этим, похитил его. Сейчас он задержан, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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