2019-02-02T14:33:11+03:00
Происшествия

Доверчивая тюменка клюнула на россказни мошенников и поплатилась

С карты у неё украли 16 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Доверчивая тюменка клюнула на россказни мошенников и поплатиласьДоверчивая тюменка клюнула на россказни мошенников и поплатиласьФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Неприятность случилась с 46-летней женщиной, которая обратилась в полицию и рассказала, что у неё похитили деньги с карты. Во время проведения проверки полицейские установили, что на мобильник женщины поступил звонок от неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и рассказал, что необходимо предотвратить несанкционированные операции по лицевому счёту потерпевший.

Женщина «клюнула» на россказни и сообщила мошеннику банковские реквизиты. Совсем скоро она обнаружила пропажу 16 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Сейчас преступников ищут, им может грозить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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