Доверчивая тюменка клюнула на россказни мошенников и поплатилась
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Неприятность случилась с 46-летней женщиной, которая обратилась в полицию и рассказала, что у неё похитили деньги с карты. Во время проведения проверки полицейские установили, что на мобильник женщины поступил звонок от неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и рассказал, что необходимо предотвратить несанкционированные операции по лицевому счёту потерпевший.
Женщина «клюнула» на россказни и сообщила мошеннику банковские реквизиты. Совсем скоро она обнаружила пропажу 16 тысяч рублей и обратилась в полицию.
Сейчас преступников ищут, им может грозить до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU