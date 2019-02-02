2019-02-02T09:34:56+03:00
Общество

Тюменец поблагодарил автоинспекторов за то, что экстренно сопроводили его с сыном в больницу

Максим Шнепалев прибыл на инструктаж сотрудников полка ДПС ГИБДД
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: УМВД по Тюменской областиФото: УМВД по Тюменской области
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Житель Тюмени Максим Шнепалев лично поблагодарил автоинспекторов за то, что они помогли ему доставить в больницу его сына Артёма. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина специально прибыл на инструктаж сотрудников полка ДПС ГИБДД, заступающих на службу.

У годовалого ребёнка поднялась высокая температура. Родители не смогли справиться с жаром домашними средствами и решили сами отвезти сына в стационар. Попав в пробку, отец обратился к наряду ДПС с просьбой о помощи. Старший лейтенант полиции Юрий Феоктистов и лейтенант полиции Сергей Табанаков сопроводили автомобиль, и малыш был доставлен в больницу за несколько минут.

Отец мальчика в течение нескольких дней искал автоинспекторов на маршруте патрулирования, чтобы поблагодарить их. В тот момент он не успел этого сделать. Максим обратился к руководству полка ДПС с просьбой лично поблагодарить сотрудников за неравнодушие.

На инструктаже отец Артёма пожал руки автоинспекторам и поблагодарил всех стоящих в строю за готовность прийти на помощь в любой внештатной ситуации. В свою очередь автоинспекторы подарили Максиму рюкзак со световозвращательными аксессуарами для Артёмки и передали ему пожелания крепкого здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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