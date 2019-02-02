СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-02T08:50:27+03:00

В Тюменской области браконьер получил 3,5 года «условки» за отстрел лосихи с детёнышем Фото: pixabay.com

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Голышмановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя деревни Малоемецк. Молодой человек признан виновным в незаконном приобретении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в незаконной охоте, совершенная с причинением особо крупного ущерба.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ночью 3 октября молодой человек без разрешения отца взял его карабин «Вепрб-308», сел в УАЗ к двум друзьям и поехал на природу, где застрелил лосиху с детёнышем до 1 года. Размер ущерба, причинённого природе, составил 800 тыс. рублей.

7 октября во время патрулирования инспекторы Госохотуправления обнаружили две шкуры и конечности животных. Следственно-оперативная группа установила браконьера, он свою вину признал и возместил ущерб в размере 650 тыс. рублей.

Суд назначил браконьеру 3 года 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Оставшуюся сумму ущерба в 150 тысяч рублей он тоже должен будет выплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU