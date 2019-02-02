2019-02-02T08:24:12+03:00
Общество

Тюменское ТСЖ выплатит сломавшей плечо предпринимательнице 270 тысяч рублей

Женщина поскользнулась и четыре месяца провела на больничном
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменское ТСЖ выплатит сломавшей плечо предпринимательнице 270 тысяч рублейТюменское ТСЖ выплатит сломавшей плечо предпринимательнице 270 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени вынесено решение о взыскании с ТСЖ «Контакт» в пользу пострадавшей предпринимательницы более 270 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 8 декабря 2017 60-летняя предпринимательница вышла из подъезда дома, поскользнулась и упала. В результате женщина получила перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью. Сосед доставил её в больницу, где предпринимательнице была оказана медицинская помощь.

На больничном женщина находилась с 9 декабря 2017 по 14 арта 2018. Согласно заключению экспертов, травмированная рука у нее функционирует меньше чем на треть от нормы движения здоровой руки. В апреле 2018 женщина обратилась в суд с иском к ТСЖ о возмещение морального вреда и расходов по лечению.

Дело рассмотрено с участием работника прокуратуры Ленинского округа Тюмени. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

Суд вынес окончательное решение 31 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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