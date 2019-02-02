Экс-руководителя тюменского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты работникам
В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «Современные технологии». Мужчина признан виновным в полной невыплате более двух месяцев зарплаты работников.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено в октябре 2018 по материалам прокуратуры Калининского округа Тюмени. До этого руководителю было внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждала в отношении него административное дело. По результатам рассмотрения дела Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала организацию на 30 тыс. рублей, а также направляла в суды заявления о взыскании невыплаченной зарплаты.
Следствие выяснило, что руководитель не выплатил зарплату девяти работникам на общую сумму более 1,9 млн рублей. В ноябре прошлого года предприятие было признано банкротом.
Суд назначил подсудимому штраф в размере 120 тыс. рублей в доход государства, в счёт погашения долгов он выплатил более 600 тыс. рублей. Полная ликвидация задолженности по зарплате находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU