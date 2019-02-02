2019-02-02T08:19:32+03:00
Происшествия

Экс-руководителя тюменского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты работникам

Ликвидация задолженности по зарплате находится на контроле прокуратуры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Экс-руководителя тюменского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты работникамЭкс-руководителя тюменского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты работникамФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «Современные технологии». Мужчина признан виновным в полной невыплате более двух месяцев зарплаты работников.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено в октябре 2018 по материалам прокуратуры Калининского округа Тюмени. До этого руководителю было внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждала в отношении него административное дело. По результатам рассмотрения дела Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала организацию на 30 тыс. рублей, а также направляла в суды заявления о взыскании невыплаченной зарплаты.

Следствие выяснило, что руководитель не выплатил зарплату девяти работникам на общую сумму более 1,9 млн рублей. В ноябре прошлого года предприятие было признано банкротом.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 120 тыс. рублей в доход государства, в счёт погашения долгов он выплатил более 600 тыс. рублей. Полная ликвидация задолженности по зарплате находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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