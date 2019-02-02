В Тюмени 2 февраля погаснет один светофор
Водителей просят заранее выбирать маршрут
В Тюмени 2 февраля погаснет один светофорФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 2 февраля, погаснет один светофор – на улице Бабарынка. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», регулировщик погаснет с 12 до 17 часов. Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут пути.
Напомним, тюменским автомобилистам из-за надвигающихся морозов рекомендуют отложить дальние поездки. Особенно это касается водителей на дизельных автомобилях и автомобилях с большим сроком эксплуатации.
Наряды ДПС в морозы приоритетно будут нести службу на федеральных автодорогах, оказывая помощь и содействие водителям.
ИСТОЧНИК KP.RU