Погода в Тюмени 2 февраля: пройдёт снег, ночью до -30

СЕГОДНЯ 06:00 2019-02-02T06:00:13+03:00

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В Тюменской области 2 февраля ожидается небольшой снег, ветер северо-восточный с переходом на северный 2,6 – 3,4 м/с. Влажность воздуха 83%, давление 764 мм рт.ст. Температура воздуха ночью составит -27…-29 C, днём -19…-22 C.

По народному календарю 2 февраля – Ефимов день, в честь Евфимия Благодушного, жившем в V веке. На Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели», «На Ефима ветры дули – шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

По Ефимову дню можно судить о погоде на Масленицу. Если в этот день мела метель, значит, метели будут весной. Если в полдень светило солнце – значит, будет дождливое лето, а если дул ветер – весь год будет сырым.

ИСТОЧНИК KP.RU