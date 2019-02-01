Александр Моор: партнерство профсоюзов, промышленников и власти улучшит жизнь людей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-01T15:50:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Профсоюзы и промышленные предприятия Тюменской области будут активнее участвовать в укреплении здоровья работающего населения, развитии системы наставничества, а также разъяснении пенсионного законодательства и изучении баланса трудовых ресурсов.

Эти темы включены в соглашение о сотрудничестве, которое сегодня, 1 февраля, подписано между полпредом президента России в Уральском федеральном округе, Координационным советом отделений союза промышленников и предпринимателей и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов. Участие в мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли все губернаторы УрФО. Свои подписи под документом поставили полпред Николай Цуканов, лидер уральских профсоюзов Андрей Ветлужских и глава Координационного совета отделений союза промышленников и предпринимателей Александр Чуваев.

- В документе отражены главные экономические и социальные акценты: повышение МРОТ, сокращение и ликвидация задолженности по заработной плате, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций, снижение бедности, рост доходов и производительности труда. Кроме того, соглашение позволит укрепить авторитет профсоюзов как значительной общественной силы, самой активной и массовой организации современной России, - отметил Николай Цуканов.

По мнению тюменского губернатора Александра Моора, соглашение определяет основы и приоритеты при разработке подобных региональных документов, отметили в пресс-службе главы области.

- Между правительством Тюменской области, профсоюзами и работодателями установлены тесные деловые контакты. Взаимодействие проходит регулярно. Убежден, новое соглашение будет способствовать улучшению жизни людей, - подчеркнул Александр Викторович.

ИСТОЧНИК KP.RU