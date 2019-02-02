2019-02-02T18:29:31+03:00
Общество

Тюменская область войдет в филиальную сеть военно-патриотического парка культуры «Патриот»

Открытие планируется уже в конце 2019 года.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/parkpatriotФото: https://vk.com/parkpatriot
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Тюменская область, как ещё 15 российских регионов, где дислоцируются соединения и воинские части ЦВО, войдет в филиальную сеть военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, такие парки появятся в Кемеровской, Иркутской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Самарской областях, Хакасии, Туве, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Татарстане, Башкортостане и Алтайском крае.

По словам врио начальника пресс-службы ЦВО Андрея Игнатьева, решение о создании филиалов принято потому, чтобы жители регионов смогли ознакомиться с образцами техники, да и в Москву все приехать не могут. Центральный военный округ большой, и создать парк только в Свердловской области было бы нелогичным.

В настоящее время определяются площадки для размещения парков, а для их оснащения выделены демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники. Открытие филиалов парка «Патриот» планируется уже в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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