2019-02-02T17:13:20+03:00
Спорт

Тюменцы могут выразить пожелания по организации автогонок #СпецоперацияЛёд

Зрелищное мероприятие пройдёт 23 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГИБДД по Тюменской областиФото: ГИБДД по Тюменской области
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Сотрудники тюменской ГИБДД приглашают горожан высказать свои пожелания по организации автогонок #СпецоперацияЛёд, которые пройдут 23 февраля на льду реки Тура в районе моста Влюблённых. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, на тюменской набережной будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы по оказанию помощи пострадавшим в ДТП, по сборке и разборе автомата и т.д.

Организаторы соревнований готовы прислушаться к тюменцам, чтобы дополнить программу мероприятия интересными и зрелищными показами. Все идеи можно высказывать по телефону: 794-555.

В 2019 году в гонках полицейских на патрульных автомобилей будут участвовать команды и из соседних регионов. Официальное открытие мероприятия намечено на 14 часов, однако предварительные заезды начнутся уже с утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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