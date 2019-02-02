2019-02-02T16:19:43+03:00
Экономика

Есть ли нефть в Тобольском районе?

На этот вопрос скоро ответят геофизики
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Есть ли нефть в Тобольском районе?Есть ли нефть в Тобольском районе?Фото: pixabay.com
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Геофизики совсем скоро смогут ответить на вопрос, есть ли нефть в Тобольском районе. Как сообщает «Тюменская область сегодня», уже сейчас на окраине Лайтамака раскинулся временный городок 160-ти геологов, хотя ещё не все вагончики доставлены. В одном из них организуют столовую, в другом – баню.

Специалисты уже на местах, но мыться ходят в баню к местным жителям – они же и снабжают трудяг тёплым домашним хлебом из печи. Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров, обращаясь к землякам перед приездом геологов, попросил их быть гостеприимными.

Геофизики должны будут изучить земные недра в Заболотье, чтобы узнать, есть ли там газ или нет. Из-за того, что местность болотистая, сделать это можно только зимой, и до весны надеются управиться. Городок же перевезут только следующей зимой, по зимнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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