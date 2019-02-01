2019-02-01T14:54:06+03:00
Происшествия

Тюменец в крохотной квартирке зарегистрировал почти 300 иностранцев

За фиктивную регистрацию его ждет суд
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Тюмени предстанет перед судом за регистрацию 296 мигрантов в своей маленькой квартире. Мужчина живет на площади 19 кв. м в Восточном округе города и с 15 мая по 22 июня 2018 года сумел принять в ней почти три сотни граждан Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Расследованием установлено, что 27-летний мужчина фактически никому из иностранцев жилье для проживания предоставлять не намеревался. Тем самым он нарушил Уголовный кодекс России и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

На молодого человека было заведено уголовное и по нему прокуратура утвердила обвинение. Сейчас материалы направлены мировому судье для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скончался легендарный тюменский геолог Иван Нестеров
Александр Моор: партнерство профсоюзов, промышленников и власти улучшит жизнь людей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
Сбербанк повышает ставки по рублевым вкладам и запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду»
Дорожные службы Тюмени работают в усиленном режиме
Тюменским автомобилистам из-за морозов рекомендуют отложить дальние поездки
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тюменский ремонтно-механический завод
За сломанное плечо ТСЖ выплатит тюменке более 270 тысяч рублей
У автобуса №2 в Тюмени стало больше остановок
Тюменку муж избил за то, что вернулась с работы
Пожилым и малообеспеченным тюменцам помогают покупать современные телевизоры
Был садовый стал жилой: как дачникам в Тюмени изменить тип дома на земельном участке
Кандидат на пост президента Российского футбольного союза представил в Тюмени программу развития спорта
СКР выясняет, при каких обстоятельствах погиб тюменец, найденный в сгоревшем доме
Сбербанк и РЭЦ презентовали «Экспортный акселератор»
Тюменец избил жену кочергой за то, что не хотела в гости к свекрови
Тюменского застройщика ЖК "Фифти Фифти" оштрафовали на 100 тысяч рублей
Тюменские ученые создали сельхозробота
Топ-6 вопросов о судьбе лога реки Тюменки, которые волнуют каждого горожанина
Тюменские врачи достали золотой зуб из легкого дедушки
Житель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу
Тюменец, которого скинули с 10-го этажа, скончался
Тюменцы предложили устроить день добра и встретить аномальный холод позитивом
В Тюмени завершено расследование афер с жильем мертвецов
Погода 1 февраля в Тюмени: сильный снегопад и метель