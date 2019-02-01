Тюменец в крохотной квартирке зарегистрировал почти 300 иностранцев

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-01T14:54:06+03:00

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Житель Тюмени предстанет перед судом за регистрацию 296 мигрантов в своей маленькой квартире. Мужчина живет на площади 19 кв. м в Восточном округе города и с 15 мая по 22 июня 2018 года сумел принять в ней почти три сотни граждан Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Расследованием установлено, что 27-летний мужчина фактически никому из иностранцев жилье для проживания предоставлять не намеревался. Тем самым он нарушил Уголовный кодекс России и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

На молодого человека было заведено уголовное и по нему прокуратура утвердила обвинение. Сейчас материалы направлены мировому судье для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU