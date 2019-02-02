Тюменские волонтёры разъясняют жителям области, как перейти на цифровое телевидение
Триста участковых специалистов по социальной работе и более тысячи серебряных добровольцев Тюменской области приняли участие в информационно -разъяснительной кампании по вопросам перехода на цифровое телевидение. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на департамент социального развития Тюменской области, работа ведётся вместе с муниципальными органами власти. Все добровольцы минувшей осенью прошли специальное обучение, и теперь участвуют в работе, в рамках областного проекта «Диалог поколений».
В Тобольском районе задействованы 270 волонтёров. Вместе с главами сельских поселений и сельскими работниками серебряные добровольцы посещают льготные категории граждан, бОльшая часть которых проживает вне зоны «цифры». Им уже приходится пользоваться спутниковыми антеннами, остальным напоминают о возможности получить единовременную помощь.
В Ярковском районе в информационной кампании участвуют 80 волонтёров, в Заводоуковске – 60. Кроме этого, информационные памятки размещены в центрах социального обслуживания Тюменской области, школах и библиотеках.
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ИСТОЧНИК KP.RU