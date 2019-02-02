В Тобольском военкомате заменили окна, системы отопления и электроснабжения

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-02T14:22:19+03:00

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В Тобольске военком Алексей Бердин стал инициатором долгожданного ремонта в военном комиссариате Тобольске и Тобольского района. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», в здании давно нужно было заменить оконные блоки, систему отопления и электропроводку.

Алексей Бердин встретился с депутатом Госдумы Владимиром Сысоевым во время рабочего визита парламентария в Тобольск. В свою очередь, Сысоев обратился к министру обороны, в результате чего на ремонт было выделено 8,5 млн рублей. На эти деньги полностью заменили системы отопления, электроснабжения, старые окна заменили на пластиковые. Сейчас работы из-за морозов приостановлены.

Стоит отметить, что в прошлом году исполнилось 100 лет со дня возникновения военного комиссариата в Тобольске. На торжественной церемонии в ДК «Синтез» наградили нынешних и бывших сотрудников военкомата. Как отметил тогда Алексей Бердин, военный комиссариат – это общественная приёмная Министерства обороны, куда люди могут прийти по всем вопросам обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU