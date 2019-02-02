2019-02-02T13:04:11+03:00
Общество

В Тобольске перезагрузят номера студентов к Областной студвесне

Проект стартует 1 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске перезагрузят номера студентов к Областной студвеснеВ Тобольске перезагрузят номера студентов к Областной студвеснеФото: pixabay.com
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Тобольские студенты примут участие в творческом интенсиве «Перезагрузка», где смогут подготовиться к Областной Студвесне. В проекте, который стартует 1 марта, могут принять участие студенты вузов и ссузов: зарегистрироваться можно здесь.

В течение недели с ребятами будут работать режиссёры по направлению «Концертная программа», которые будут закреплены за командами-участницами. Они будут отсматривать номера, редактировать их и помогать студентами в создании концертной программы. После этого у студентов начнутся самостоятельные репетиции, а результаты бессонных ночей репетиций покажут мастерам 14 марта.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светланы Спеховой, областной фестиваль «Студенческая весна» любят многие студенты. Поэтому было принято решение устроить перезагрузку для молодых тоболяков, чтобы улучшить качество номеров.

- В Тобольск приедут различные эксперты по 6 направлениям, чтобы не только прокачать навыки участников, но и создать совместные номера, - рассказала Светлана.

Отметим, что для студентов пройдут мастер-классы от региональных экспертов по направлениям: «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Мода» и «Медиа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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