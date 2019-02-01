2019-02-01T14:41:51+03:00
Общество

Дорожные службы Тюмени работают в усиленном режиме

Из-за снегопада улицы прометаются каждые три часа
Марина Васильева
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На уборке задействована техника 28 подрядных организацийНа уборке задействована техника 28 подрядных организацийФото: Кира Санникова
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Начавшийся рано утром в Тюмени снегопад существенно осложнил обстановку на дорогах. Водители из-за обилия осадков движутся с небольшой скоростью, соблюдая дистанцию. Технические службы ведут работу по очистки улиц от снега.

Как пояснил главный специалист департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Смышляев, в настоящее время на тюменских улицах в уборке задействовано порядка 400 единиц техники и 500 сотрудников технических служб.

- Снегопад начался сегодня рано утром, в 4-5 часов утра. С этого момента по всему городу работает снегоуборочная техника. Улицы прометаются каждые три часа, - пояснил Алексей Смышляев.

По его словам, за это время выпало уже порядка 10 сантиметров осадков. Особое внимание дорожных служб уделяется уборке тротуаров, остановочных комплексов, мостов и путепроводов.

- Согласно прогнозам синоптиков, снегопад начнет затихать во второй половине дня 2 февраля. До этого времени вся техника будет работать в усиленном режиме, - подчеркнул Алексей Смышляев.

Добавим, за ходом уборки и количеством работающей техники горожане могут сделать в режиме онлайн на портале «Тюмень – наш дом» в разделе «Мониторинг уборки снега».

ИСТОЧНИК KP.RU

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