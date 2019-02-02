Тюменцам покажут концерт на языке жестов
В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) сегодня, 2 февраля, в 17 часов состоится бесплатный концерт жестового пения «Серпантин», который презентуют участники театра «Созвездие». Как сообщает «Мой портал», это инклюзивный коллектив, в котором принимают участие молодые люди с инвалидностью по слуху и без неё.
Жестовое пения – это переложение песни на язык жестов, создание образа, который объясняет смысл песни и понятен зрителям. Также на концерте можно будет увидеть современную хореографию и выступление на этноинструментах.
По словам руководителя театра жестового пения «Созвездие» Марины Скопинцевой, участники коллектива хотят показать слышащим людям красоту, эстетичность и выразительность жестового языка. Кроме того, им хочется доказать, что люди с инвалидностью по слуху творчески одарённые, в том числе и музыкально.
- Ещё мы хотим донести мысль, что возможно плодотворное творческое сотрудничество слабослышащих и слышащих талантливых молодых людей, - рассказала Марина.
Концерт жестовой песни Серпантин .
ИСТОЧНИК KP.RU