2019-02-02T12:07:12+03:00
Звезды

Тюменцам покажут концерт на языке жестов

Его презентуют участники театра «Созвездие» [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/teatrkosmosФото: https://vk.com/teatrkosmos
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В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) сегодня, 2 февраля, в 17 часов состоится бесплатный концерт жестового пения «Серпантин», который презентуют участники театра «Созвездие». Как сообщает «Мой портал», это инклюзивный коллектив, в котором принимают участие молодые люди с инвалидностью по слуху и без неё.

Жестовое пения – это переложение песни на язык жестов, создание образа, который объясняет смысл песни и понятен зрителям. Также на концерте можно будет увидеть современную хореографию и выступление на этноинструментах.

По словам руководителя театра жестового пения «Созвездие» Марины Скопинцевой, участники коллектива хотят показать слышащим людям красоту, эстетичность и выразительность жестового языка. Кроме того, им хочется доказать, что люди с инвалидностью по слуху творчески одарённые, в том числе и музыкально.

- Ещё мы хотим донести мысль, что возможно плодотворное творческое сотрудничество слабослышащих и слышащих талантливых молодых людей, - рассказала Марина.

Концерт жестовой песни Серпантин .

ИСТОЧНИК KP.RU

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