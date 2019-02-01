Тюменским автомобилистам из-за морозов рекомендуют отложить дальние поездки

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-01T14:20:23+03:00

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Тюменским автомобилистам из-за надвигающихся морозов рекомендуют отложить дальние поездки. Особенно это касается водителей на дизельных автомобилях и автомобилях с большим сроком эксплуатации.

Наряды ДПС в морозы приоритетно будут нести службу на федеральных автодорогах, оказывая помощь и содействие водителям. Сейчас проводится разъяснительная работа об опасности движения в аномально холодную погоду.

Например, сегодня в седьмом часу утра в сложную ситуацию попал водитель автомобиля «Рено Логан» на 375-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск: в машине закончился бензин, разрядился аккумулятор, водитель едва не замерз. Наряду поста ДПС о терпящем бедствие автомобилисте сообщил проезжающий водитель-дальнобойщик. Автоинспекторы согрели водителя «Рено» и отправили на буксире на ближайшую СТО.

ИСТОЧНИК KP.RU