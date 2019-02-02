В Тюменской области подвели итоги олимпиады по астрономии

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-02T11:15:49+03:00

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В регионе подвели итоги областного этапа всероссийской олимпиады по астрономии. Школьники ответили на глобальные вопросы астрономии, решали шесть сложных задач, в каждой из которых требовались знания физики, математики, химии и биологии. Уровень их знаний отметил и председатель жюри. Как подчеркнул Владимир Якименко, у ребят есть потенциал, который непременно стоит развивать. Кстати, с этой целью он предложил оснастить школы дополнительной литературой и выступил с инициативой создать планетарий, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

По итогам олимпиады среди девятиклассников первое рейтинговое место разделили Кирилл Москвин и Екатерина Слезко из областной физико-математической школы,. Среди десятиклассников лучший результат показала Ксения Ефремова из Тоболовской школы Ишимского района. В параллели 11 классов наибольшее количество баллов набрал Станислав Лукин из тюменской школы №70.

ИСТОЧНИК KP.RU