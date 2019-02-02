2019-02-02T10:08:35+03:00
Здоровье

Медицинская программа врача-путешественника пользуется популярностью в тридцати городах

Но такая цифра для них – не предел [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Тюменский программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением Matrix GO пользуется все большей популярностью далеко за пределами региона. Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, сегодня IT-проект используется более чем в тридцати российских городах.

По словам автора программы, кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, такая цифра для них – не предел.

- В каждом деле есть свои тонкости, на взгляд со стороны может быть и незаметные, но оказывающие огромное влияние на работу в данном случае медицинского учреждения, - отметил Сергей Гольцов.

Разработка позволяет упорядочить организацию деятельности и решать различные задачи. В их числе – работа с персоналом, взаимодействие с пациентами, складской учёт, финансовые потоки, маркетинг, сервис и медицинская документация. В настоящее время тюменские айтишники выпустили новую версию комплекса, однако и до этого версий было несколько десятков. Это говорит о постоянном развитии продукта.

Сергей Гольцов отмечает, что каждый IT-продукт не может существовать без обновлений, что и происходит в этом случае.

- Предела для совершенствования нет, а стремление стать лучше должно быть в основе любой развивающейся системы, будь то бизнес или государственные структуры. Именно этим объясняется постоянно растущее число наших партнёров в различных городах России, - отметил Сергей Гольцов.

Matrix GO программный комплекс управления медицинским учреждением..Внедрение Matrix GO в работу это создание единого информационного пространства, а значит налаживание эффективных горизонтальных связей между всеми сотрудниками. Это предвосхищает ожидания пациентов от сервиса, повышает уровень их удовлетворенности обслуживанием в медицинском учреждении, а медицинскому персоналу даёт возможность оперативно решать текущие вопросы и работу с документацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам покажут концерт на языке жестов
В Ишиме женщина пригласила домой гостей, а они её ограбили
В Тюменской области подвели итоги олимпиады по астрономии
Александр Моор: социальное партнерство важно для стабильности в Тюменской области
Тюменец поблагодарил автоинспекторов за то, что экстренно сопроводили его с сыном в больницу
Стали известны имена победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии
В Тюменской области браконьер получил 3,5 года «условки» за отстрел лосихи с детёнышем
Тюменское ТСЖ выплатит сломавшей плечо предпринимательнице 270 тысяч рублей
Экс-руководителя тюменского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты работникам
В Тюмени 2 февраля погаснет один светофор
В Тюменской области инвалиды работают администраторами, библиотекарями и пекарями
Тюменские пенсионеры развивают внимание при помощи аэротерапии
Погода в Тюмени 2 февраля: пройдёт снег, ночью до -30
Скончался легендарный тюменский геолог Иван Нестеров
Александр Моор: партнерство профсоюзов, промышленников и власти улучшит жизнь людей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
Тюменец в крохотной квартирке зарегистрировал почти 300 иностранцев
Сбербанк повышает ставки по рублевым вкладам и запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду»
Дорожные службы Тюмени работают в усиленном режиме