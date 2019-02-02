Медицинская программа врача-путешественника пользуется популярностью в тридцати городах

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-02T10:08:35+03:00

Но такая цифра для них – не предел [видео]

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Тюменский программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением Matrix GO пользуется все большей популярностью далеко за пределами региона. Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, сегодня IT-проект используется более чем в тридцати российских городах.

По словам автора программы, кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, такая цифра для них – не предел.

- В каждом деле есть свои тонкости, на взгляд со стороны может быть и незаметные, но оказывающие огромное влияние на работу в данном случае медицинского учреждения, - отметил Сергей Гольцов.

Разработка позволяет упорядочить организацию деятельности и решать различные задачи. В их числе – работа с персоналом, взаимодействие с пациентами, складской учёт, финансовые потоки, маркетинг, сервис и медицинская документация. В настоящее время тюменские айтишники выпустили новую версию комплекса, однако и до этого версий было несколько десятков. Это говорит о постоянном развитии продукта.

Сергей Гольцов отмечает, что каждый IT-продукт не может существовать без обновлений, что и происходит в этом случае.

- Предела для совершенствования нет, а стремление стать лучше должно быть в основе любой развивающейся системы, будь то бизнес или государственные структуры. Именно этим объясняется постоянно растущее число наших партнёров в различных городах России, - отметил Сергей Гольцов.

Matrix GO программный комплекс управления медицинским учреждением..Внедрение Matrix GO в работу это создание единого информационного пространства, а значит налаживание эффективных горизонтальных связей между всеми сотрудниками. Это предвосхищает ожидания пациентов от сервиса, повышает уровень их удовлетворенности обслуживанием в медицинском учреждении, а медицинскому персоналу даёт возможность оперативно решать текущие вопросы и работу с документацией.

ИСТОЧНИК KP.RU