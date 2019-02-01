2019-02-01T13:40:00+03:00
Экономика

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тюменский ремонтно-механический завод

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тюменский ремонтно-механический заводГубернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тюменский ремонтно-механический завод
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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тюменский ремонтно-механический завод

Генеральный директор АО «ТранснефтьСибирь» Виктор Бронников 1 февраля 2019 года провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором на производственной площадке Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ).

Генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» проинформировал участников встречи о реализации Специального инвестиционного контракта (СПИК) по созданию производственного комплекса на базе Тюменского ремонтно-механического завода. Контракт был подписан в июне 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО «Транснефть – Сибирь».

Расширение производственного комплекса ТРМЗ включает возведение сборочно-сварочного цеха, складского комплекса и объектов инфраструктуры. Строительно-монтажные работы начались в апреле 2018 года, планируемый срок ввода нового комплекса в эксплуатацию – ноябрь 2019 года. Объем инвестиций составляет порядка 3 млрд рублей.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением (машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины, роботизированный сварочный комплекс).

«Новый комплекс позволит организовать полный цикл производства. Кроме того, будет решена задача по увеличению производительности труда по сварке металлоконструкций за счет установки двух роботизированных комплексов. Новый производственный комплекс также позволит создать условия для хранения и отгрузки готовой продукции», – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников.

Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко ценил ход реализации Специального инвестиционного контракта. «АО «Транснефть – Сибирь» – компания, которая серьезно относится к повышению эффективности своего производства, повышению социальной ответственности, поэтому реализовывать совместные крупные проекты правительству Тюменской области очень комфортно. Механизм Специального инвестиционного контракта для нас новый, тем не менее, сегодня мы удовлетворены тем, как он реализуется», – подчеркнул он.

Выпуск серийной продукции (очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта) начнется с 2020 года. Изготовление продукции планируется в объеме 8 600 тонн металлоконструкций в год.

Новый производственный комплекс на базе ТРМЗ призван обеспечить повышение объемов производства металлоконструкций с гарантией требуемой точности и качества изготовления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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