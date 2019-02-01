2019-02-01T13:34:52+03:00
Общество

За сломанное плечо ТСЖ выплатит тюменке более 270 тысяч рублей

По вине комманальщиков женщина 3 месяца провела на больничном
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 270 тысяч рублей выплатит ТСЖ поскользнувшейся на улице тюменке. Товарищество компенсирует горожанке морального и материального вреда за полученную травму 8 декабря 2017 года.

Поздно вечером 60-летняя тюменка упала и получила травму возле своего подъезда. Она получила перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью. Сосед доставил пострадавшую в больницу. Женщина была на больничном три месяца, в итоге травмированная рука у нее функционирует меньше чем на треть от нормы здоровой руки.

После лечения потерпевшая обратилась в прокуратуру, которая поддержала иск горожанки в суде против ТСЖ. Накануне, 31 января, суд удовлетворил иск, взыскав с товарищества моральный и материальный вред, сообщили в назорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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