2019-02-02T09:05:16+03:00
Общество

Стали известны имена победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии

Тюменские школьники продемонстрировали знания разделов науки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стали известны имена победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологииСтали известны имена победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологииФото: pixabay.com
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Тюменские школьники – участники регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии – продемонстрировали знания разделов биохимии, ботаники и генетике, а также решили задачи по трансплантации органов и провели опыты при помощи предложенных реагентов. Особая борьба развернулась между одиннадцатиклассниками, которые показали качественные знания, уступив друг другу лишь на десятые доли балла. Итог – победителями и призёрами признаны сразу 18 ребят.

Звание победителя среди девятиклассников завоевала Анастасия Вишницкая из областной ФМШ. Звания призёров – ученица тобольской школы №9 София Кувалдина, ученик тюменской гимназии №1 Виктор Некрасов и ученик тюменской школы №70 Егор Акуленко.

Среди десятиклассников уже во второй раз победителем становится Михаил Красильников из Карасульской школы Ишимского района. В числе призёров – Татьяна Ростовская из тюменского лицея №93, Кристина Барашкова из тюменского лицея №81 и Иван Зверев из школы №31 (Ишим).

Победителем среди выпускников стал Артём Торопов из тюменской школы №88. В числе призёров – ещё девять ребят. Среди них: Дарья Савенкова из школы №2 (Заводоуковск), Юлия Абдразакова, Валерия Щелокова и Дарья Журбицкая из тюменского лицея №93, Екатерина Ермакова из тюменского лицея №34, Ксения Горбунова и Екатерина Алферова из гимназии ТюмГУ, Милана Сагитова из ФМШ, Вероника Родина из Аромашевской школы им. В.Д. Кармацкого.

Отметим, что многие из участников олимпиады по биологии впоследствии поступают в медвузы и успешно строят карьеру в медицинских учреждениях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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