СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-01T13:25:04+03:00

Два пункта добавлены при движении в сторону улицы Пермякова

Изменить размер текста: A A

У автобуса №2 в Тюмени стало больше остановок. В схему его движения «Строительный институт ТИУ – ул. Таллинская» включены новые промежуточные остановочные пункты «ул. Николая Семенова», «ул. Федюнинского, 43» при движении в сторону улицы Пермякова.

Об этом сообшает Тюменьгортранс. Расписание автобуса можно посмотреть в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU