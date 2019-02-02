В Тюменской области инвалиды работают администраторами, библиотекарями и пекарями

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-02T07:14:14+03:00

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В Тюменской области проводится активная работа по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, при содействии органов занятости в прошлом году было трудоустроено порядка 2,7 тысяч человек (более 74% обратившихся).

Занятость инвалидов обеспечивается в основном за счёт двух инструментов. Первый – трудоустройство через службу занятости (в т.ч. за счёт средств областного бюджета). Второй – взаимодействие с работодателями, которые создают рабочие места для инвалидов, в соответствии с законом о таких квотах. В прошлом году за счёт средств областного бюджета было создано более 1 тыс. рабочих мест.

Работодателям, которые создают временные и постоянные рабочие места для людей с ограниченными возможностями, из бюджета, по нормативам, возмещают затраты на оплату их труда (с учётом районного коэффициента, страховых взносов, на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и т.д.). В случае, если за инвалидом закреплён наставник, работодателю возмещаются затраты и на оплату его труда.

Работодателям, которые создают постоянные рабочие места для инвалидов, возмещаются затраты на покупку, монтаж и установку оборудования для их оснащения (до 72,7 тыс. рублей). За год на созданные рабочие места трудоустроено 1098 инвалидов, в т.ч. 70 человек – на специально оборудованные рабочие места. Наставники закреплены за 124 такими работниками.

В числе профессий, которые пользуются успехом у инвалидов: администраторы, рекламные агенты, библиотекари, гардеробщики, диспетчеры, кладовщики, няни, пекари, специалисты по реабилитации инвалидов и др.

ИСТОЧНИК KP.RU