2019-02-02T06:01:24+03:00
Общество

Тюменские пенсионеры развивают внимание при помощи аэротерапии

Лечение воздухом вызвало особый интерес у пожилых
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские пенсионеры развивают внимание при помощи аэротерапииТюменские пенсионеры развивают внимание при помощи аэротерапииФото: pixabay.com
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В экопарке «Затюменский» в январе 2019 прошёл необычный психологический тренинг для тюменцев-пенсионеров. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», на занятиях пожилые люди с лёгкостью прошли по лесу четыре километра, выполнили интерактивные задания, дыхательные практики и медитации. Кроме того, пенсионеры обучились технике молчания (практике Мауны), когда можно прислушаться к внутреннему голосу.

По словам психолога Областного геронтологического центра Светланы Бараблиной, такой тренинг имеет многогранный спектр психологического воздействия на личность.

- Практика «молчания» дает множество преимуществ, она очищает сознание, наполняет энергией, организует и дисциплинирует. В тишине люди находят покой, это идеальный инструмент для саморегуляции, самопомощи и самоанализа, - отметила она.

Особый интерес у пенсионеров вызвала аэротерапия – лечение воздухом. Эта процедура развивает внимание, пространственное восприятие, произвольную память, словесно-логическое, образное и опосредованное мышление. Совсем скоро пожилых тюменцев снова ждут познавательные практики, которые подарят возможность для внутренней работы над собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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