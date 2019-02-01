Тюменку муж избил за то, что вернулась с работы

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-01T12:51:41+03:00

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Жительница Тюменской области получила тумаков от сожителя за то, что задержалась на работе. Мужчина избил ее так, что она попала в больницу. Врачи диагностировали у нее травмы, причинившие вред здоровью средней степени тяжести. В произошедшем пришлось разбираться участковому.

Инцидент произоше в селе Викулово. Оказалось, что женщина работает в больнице, а накануне вечером вернулась с дежурной смены. Дома её сожитель с приятелем распивали алкоголь. Гость уснул, а подозреваемый начал её оскорблять. Мужчине не понравилось, что супруга пришла домой поздно. От оскорблений злоумышленник перешел к рукоприкладству, а затем выгнал женщину на улицу.

Пострадавшая обратилась за помощью к матери и та приехала, выгнала сожителя и его приятеля, а дочери вызвала скорую помощь.

На ранее судимого 32-летнего жителя села Каргалы заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU