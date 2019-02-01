Пожилым и малообеспеченным тюменцам помогают покупать современные телевизоры

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-01T12:39:27+03:00

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Жители Тюменской области могут воспользоваться адресной помощью для приобретения и устновки цифрового телевизионного оборудования. С 15 апреля 2019 года аналоговое вещание ТВ-программ будет отключено и ламповые телевизоры не смогут транслировать никакие каналы.

Льготой на приобретение оборудования, могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, а также получатели адресного социального пособия. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 58 миллионов рублей. На поддержку могут рассчитывать почти 35 тысяч тюменцев.

Максимальный размер помощи составляет:

- для приема спутникового телевидения – гражданам, проживающим в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания – 6 тысяч рублей;

- для приема цифрового эфирного наземного телевидения – гражданам, проживающим в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного наземного вещания – полторы тысячи рублей.

Получить деньги можно в учреждениях социального обслуживания или в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Заявления и чеки, подтверждающие расходы на покупку оборудования принимаются до 31 декабря.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, сейчас охват цифровым вещанием составляет 97%. Полностью «покрыты цифрой» Армизонский, Голышмановский, Ишимский, Сорокинский, Тюменский районы, а также города Ишим, Тюмень, Тобольск, Ялуторовск. Пока нет современного трансляции в 175 населенных пунктах.

В декабре 2018 года правительством региона были подписаны соглашения с двумя операторами спутникового телевидения – НТВ-ПЛЮС и ТЕЛЕКАРТА. Эти компании обеспечат бесплатным телевещанием 20 телеканалов всех жителей региона, проживающих вне зоны охвата сети цифрового телевидения. МТС и Триколор ТВ в рамках федерального закона предоставят доступ лишь вновь подключившимся.

Всю информацию о мерах социальной поддержки можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-1290, 8 (3452) 56-63-30, 68-88-86.

Помощь в организации подключения к операторам спутникового телевидения жителям региона, проживающим вне зоны цифрового эфирного телевещания, окажут специалисты центра развития регионального телевидения и радио по телефонам: 8(3452) 29-02-81, 29-02-18.

ИСТОЧНИК KP.RU