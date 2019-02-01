2019-02-01T12:06:00+03:00
Общество

Был садовый стал жилой: как дачникам в Тюмени изменить тип дома на земельном участке

Нюансы признания жилого дома садовым, а садового – жилым разъяснили в тюменском Росреестре
Лидия Шумкова
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В тюменском Росреестре разъяснили нюансы признания жилого дома садовым, а садового – жилымВ тюменском Росреестре разъяснили нюансы признания жилого дома садовым, а садового – жилымФото: Лидия Шумкова
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Тюменцы могут изменить вид построек на своем участке, если они соответствуют требованиям надежности и безопасности. Как отметили в тюменском Росреестре, жилым домом может быть признан садовый дом и, наоборот, жилой дом может быть признан садовым.

Новый закон, касающийся ведения садоводства и огородничества, начал действовать буквально месяц назад, с 1 января 2019 года. Именно он ввел понятие «садовый дом» и уточнил, какие объекты к нему относятся. До этого момента такого понятия не существовало.

- Садовым домом признается здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании, - уточнили в пресс-службе Управления Росреестра по Тюменской области.

Чтобы признать садовый дом жилым или наоборот собственнику нужно обратиться с заявлением к местным властям и приложить к нему несколько документов:

- выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах или правоустанавливающий документ на дом. Впрочем, если выписку не предоставить, то муниципалитет сам запросит эти сведения в Росреестре;

- нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым (например, если жилой дом находится в залоге у банка) или наоборот;

- в случае, когда садовый дом признается жилым, заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности. Такое заключение должно быть подготовлено лицом, которое является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

Решение признавать дом жилым или садовым органы власти должны принять в течение 45 дней и направить свой ответ заявителю, а также в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН по наименованию и назначению объекта недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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