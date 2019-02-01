2019-02-01T11:20:18+03:00
Происшествия

СКР выясняет, при каких обстоятельствах погиб тюменец, найденный в сгоревшем доме

Следователи назначили сразу несколько экспертиз
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Юргинском районе начата доследственная проверка гибели 64-летнего пенсионера. Его тело было обнаружено при тушении пожара в частном доме села Лесное накануне, 31 января.

Трагедия произошла около 8 часов утра. Видимых признаков насильственной смерти у погибшего не найдено.

Сейчас устанавливается причина возгорания. Среди версий - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской и пожаро-технической, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

С целью установления причины произошедшей трагедии, назначено проведение экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тюменский ремонтно-механический завод
За сломанное плечо ТСЖ выплатит тюменке более 270 тысяч рублей
У автобуса №2 в Тюмени стало больше остановок
Тюменку муж избил за то, что вернулась с работы
Пожилым и малообеспеченным тюменцам помогают покупать современные телевизоры
Был садовый стал жилой: как дачникам в Тюмени изменить тип дома на земельном участке
Кандидат на пост президента Российского футбольного союза представил в Тюмени программу развития спорта
Сбербанк и РЭЦ презентовали «Экспортный акселератор»
Тюменец избил жену кочергой за то, что не хотела в гости к свекрови
Тюменского застройщика ЖК "Фифти Фифти" оштрафовали на 100 тысяч рублей
Тюменские ученые создали сельхозробота
Быть или не быть: на общественных обсуждениях тюменцы обсудят судьбу лога реки Тюменки
Тюменские врачи достали золотой зуб из легкого дедушки
Житель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу
Тюменец, которого скинули с 10-го этажа, скончался
Тюменцы предложили устроить день добра и встретить аномальный холод позитивом
В Тюмени завершено расследование афер с жильем мертвецов
Погода 1 февраля в Тюмени: сильный снегопад и метель