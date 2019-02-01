СКР выясняет, при каких обстоятельствах погиб тюменец, найденный в сгоревшем доме

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-01T11:20:18+03:00

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В Юргинском районе начата доследственная проверка гибели 64-летнего пенсионера. Его тело было обнаружено при тушении пожара в частном доме села Лесное накануне, 31 января.

Трагедия произошла около 8 часов утра. Видимых признаков насильственной смерти у погибшего не найдено.

Сейчас устанавливается причина возгорания. Среди версий - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской и пожаро-технической, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

С целью установления причины произошедшей трагедии, назначено проведение экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU