Сбербанк и РЭЦ презентовали «Экспортный акселератор»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-01T11:18:13+03:00

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Совместное детище Сбербанка и Российско-экспортного центра (РЭЦ) – «Экспортный акселератор» – станет надёжным помощником в поддержке несырьевых экспортёров. Программа начнёт работу на базе онлайн-платформы Bank of partners и для зарегистрированных пользователей – клиентов Сбербанка – станет абсолютно бесплатной.

Не секрет, что сегодня более чем у 50 тысяч компаний, которые пользуются услугами Сбербанка, есть экспортный потенциал, однако в международной торговле участвуют около 0,8% предприятий. Чтобы повысить число организаций-экспортёров, РЭЦ и Сбербанк сформировали так называемую «экосреду» среду участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В программе бизнесмены-новички смогут вступить в ряды экспортёров, а «бывалые» - нарастить присутствие в городах и странах сбыта и презентовать новые виды продукции.

Фото: Сбербанк

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, для каждого из предпринимателей инициаторы проекта составят индивидуальный план действий и определят экспортную зрелость.

– Сбербанк готов помочь начинающим экспортёрам, чья продукция может конкурировать на мировом рынке, – отметил Анатолий Попов на пресс-конференции 30 января. – Программа «Экспортный акселератор» включает в себя помощь в поиске зарубежных партнёров, логистическую и консалтинговую поддержку, образовательный модуль и многое другое. В общем, всё, что необходимо для продвижения продукции на экспорт.

Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев рассказал, что акселератор – один из первых проектов такого рода. По его словам, программа позволит предпринимателям найти партнёров по бизнесу, заключить экспортные контракты и показать российским предприятиям, что экспортировать свою продукцию за рубеж – реально.

- Одна из ценностей РЭЦ заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется бизнесу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным, - отметил Андрей Слепнев. – Многие предприятия не знают, как выходить на внешние рынки, и задача акселератора – существенно нарастить число экспортеров.

Анатолий Попов. Фото: Сбербанк

Насколько успешным будет проект – покажет время. Однако председатель правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что большим вызовом для команды будет «цифра с четырьмя нулями». Если эта цифра будет достигнута – проект будет признан успешным.

Отметим, что соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и РЭЦ, которое было заключено в минувшую среду, предусматривает обмен информацией и совместную работу над созданием Экспортного акселератора. Свои подписи в документе поставили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

Шаг 1. Зарегистрируйте своё предприятие на онлайн-платформе «Банк бизнес-партнёров».

Шаг 2. Заполните анкету из 25-ти вопросов, которая поможет определить, готов ли ваш бизнес к экспорту.

Шаг 3. Подпишите соглашение об участие в программе электронным способом и получите пошаговый план дальнейших действий.

КСТАТИ

Чтобы оценить рынок своего товара и конкуренцию на рынке, предприятие может получить аналитические материалы по странам экспорта. По оценкам, в среднем прохождение программы занимает от 6 до 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU