2019-02-01T11:07:02+03:00
Происшествия

Тюменец избил жену кочергой за то, что не хотела в гости к свекрови

Семейная ссора закончилась в больнице
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Тюменской области избил кочергой гражданскую жену, за то, что она не хотела в гости к свекрови. Инцидент произошел в селе Викулово. О нем в полицию сообщили медики, после того, как женщина попала в больницу.

Участковый выяснил, что травмы нанесены во время семейной ссоры. Незадолго до нее супруги выпивали спиртное, а затем муж предложил жене пойти к его матери. Женщина отказалась и между ними произошла словесная перепалка, а затем ссора и даже драка. Вспыливший мужчина схватил кочергу и ударил женщину по голове.

Пострадавшая обратилась к медикам, у нее диагностирован легкий вред здоровью. 37-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании пункта В части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тюменский ремонтно-механический завод
За сломанное плечо ТСЖ выплатит тюменке более 270 тысяч рублей
У автобуса №2 в Тюмени стало больше остановок
Тюменку муж избил за то, что вернулась с работы
Пожилым и малообеспеченным тюменцам помогают покупать современные телевизоры
Был садовый стал жилой: как дачникам в Тюмени изменить тип дома на земельном участке
Кандидат на пост президента Российского футбольного союза представил в Тюмени программу развития спорта
СКР выясняет, при каких обстоятельствах погиб тюменец, найденный в сгоревшем доме
Сбербанк и РЭЦ презентовали «Экспортный акселератор»
Тюменского застройщика ЖК "Фифти Фифти" оштрафовали на 100 тысяч рублей
Тюменские ученые создали сельхозробота
Быть или не быть: на общественных обсуждениях тюменцы обсудят судьбу лога реки Тюменки
Тюменские врачи достали золотой зуб из легкого дедушки
Житель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу
Тюменец, которого скинули с 10-го этажа, скончался
Тюменцы предложили устроить день добра и встретить аномальный холод позитивом
В Тюмени завершено расследование афер с жильем мертвецов
Погода 1 февраля в Тюмени: сильный снегопад и метель