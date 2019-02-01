Тюменец избил жену кочергой за то, что не хотела в гости к свекрови

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-01T11:07:02+03:00

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Житель Тюменской области избил кочергой гражданскую жену, за то, что она не хотела в гости к свекрови. Инцидент произошел в селе Викулово. О нем в полицию сообщили медики, после того, как женщина попала в больницу.

Участковый выяснил, что травмы нанесены во время семейной ссоры. Незадолго до нее супруги выпивали спиртное, а затем муж предложил жене пойти к его матери. Женщина отказалась и между ними произошла словесная перепалка, а затем ссора и даже драка. Вспыливший мужчина схватил кочергу и ударил женщину по голове.

Пострадавшая обратилась к медикам, у нее диагностирован легкий вред здоровью. 37-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании пункта В части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU