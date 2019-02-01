Тюменского застройщика ЖК "Фифти Фифти" оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-01T10:54:07+03:00

Компания больше не может привлекать дольщиков для строительства жилья

Изменить размер текста: A A

Застройщика жилого комплекса FIFTY FIFTY в Тюмени оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную рекламу. Напомним, комплекс по ул. Профсоюзная - 50 лет Октября - Северная - Оловянникова является долгостроем. Его строительство началось в 2012 году, а сдача эксплуатацию уже несколько раз переносилась.

30 ноября 2018 года истек срок действия разрешения на строительство объекта. Несмотря на это застройщиком велась реклама, связанная с привлечением средств дольщиков.

Прокуратура области в отношении ООО «Транспромжилстрой-2005» и его директора возбудила административные дела по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).

31 января 2019 года по результатам рассмотрения дел УФАС России по Тюменской области оштрафовало организацию на 100 тысяч рублей, а директора - на 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU