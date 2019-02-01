СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-01T10:20:22+03:00

Электромашина способна сама перемещаться по полям и контролировать состояние почв

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Тюменские ученые создали сельхозробота. Интеллектуальная электромашина способна самостоятельно передвигаться по полям, замерять свойства почвы и дистанционно передавать параметры. Эти данные необходимы для рассчета количества удобрения и частоты полива.

Робот придумали ученые Тюменского индустриального университета, а ученые аграрного университета Северного Зауралья его опробовали. Лабораторный образец создан в рамках стратегического проекта «Тюменская область – регион транспорта будущего», который является одним из направлений стратегического проекта «Технополис».

- Для современного сельского хозяйства актуально точное земледелие - выращивание культур с применением информационных технологий. Мы постарались решить проблему, - пояснил руководитель проекта, доцент Института транспорта ТИУ Илья Анисимов. – Для хорошего урожая необходимо вести контроль параметров почвы, таких как влажность и кислотность. Наш робот справляется с этими задачами.

Разработкой сельхозробота занимались в Центре робототехники Студенческой инновационной платформы ТИУ. На его создание ушло около шести месяцев, сообщили в пресс-службе вуза. За основу взят небольшой полноприводный электрокар, на котором установлен электрод, он погружается в почву и передает информацию. Специальные цифровые программы обрабатывают информацию и передают в основной контроллер, а уже тот рассчитывает количество удобрения. При необходимости с помощью насоса робот вносит удобрение и перемещается до следующей точки, где цикл повторяется.

Теперь на основе собранных данных аграрии могут создавать цифровую карту конкретного участка и смотреть в динамике за состоянием почвы.

В ближайшее время в опорном вузе планируют создать полномасштабный образец, который будет выполнять более сложные алгоритмы. В итоге на рынке сельхозмашин должен появиться маленький помощник, способствующий росту большого урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU