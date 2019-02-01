Быть или не быть: на общественных обсуждениях тюменцы обсудят судьбу лога реки Тюменки

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-01T10:25:59+03:00

Быть или не быть общежитию: на общественных обсуждениях тюменцы обсудят судьбу лога реки Тюменки

Изменить размер текста: A A

Общественные обсуждения о судьбе лога реки Тюмнки в районе улицы Перекопской пройдут сегодня, 1 февраля. Горожане соберутся в 15:00 в здании по ул. Советская, 61. Заседание состоится в большом зале. Вход по паспорту.

Напомним, что в логе планируется построить общежитие для студентов и преподавателей ТюмГУ. Проект уже есть, но многие горожане против него. Это историческое место, с него начиналась Тюмень и общественники предлагают создать здесь ландшафтный парк и место отдыха. Горожанам очень не нравится, что лог завален мусором, а речка превратилась в вонючий ручеек. По их мнению, общежитие нарушит экологию не только данного района, но и всего города.

Не исключено, что беспокойство горожан связано с тем, что о будущем проекте мало известно, поэтому сегодня архитекторы, строители, руководство ТюмГУ и другие эксперты будут рассказывать, что же в итоге получит город, если проект осуществится. К сожалению, заседание пройдет в рабочее время и многие городане не смогут на нем побывать. Поэтому в ТюмГУ опубликовали в соцсетях информацию о планируемых работах. Появилось также изображение общежития и общий план застройки лога.

Сколько места займет общежитие?

Студенческий городок планируется разместить на одной десятой части лога: для создания общежития выделено 2 гектара из 22-х. Во что именно превратится остальная часть земли — должны решить сами горожане.

Сейчас в логе большую часть занимают частные кирпичные гаражи, которые построены в 70-ые годы прошлого века. Они не позволяют создать здесь большой ландшафтный парк.

Как будет выглядеть общежитие и территория вокруг него?

Общежитие расчитано на 1000 мест. Жить в нем будут студенты и преподаватели. Здесь предусмотрен музей, тренажерный зал, два кафе, прачечная, студенческий центр, стоянка для автотранспорта.

Что будет с берегами речки Тюменки?

Террасное благоустройство, озеленение, велодорожки, прогулочные и спортивные площадки. Будет красиво, удобно, безопасно. Важный момент. Общежитие планируют возвести между улицами Камышинская и Перекопская. Это место - самая сухая часть лога и занимает небольшую его часть.

Как изменится природа лога?

Природный эко-ландшафт в логу практически не существует. Благоустройство территории с гармоничным новым зданием даст району новую жизнь. Точно исчезнет свалка, которую устроили местные жители.

Кто будет строить общежитие?

Деньги на строительство выделены из областного бюджета. Разработкой проектной документации занимался Институт Тюменьгражданпроект - дочерняя компания «Мостостроя-11». ТюмГУ не участвовал и не мог участвовать в выборе участка, вуз лишь назвал свои потребности.

Почему нельяз построить общежитие на Войновке?

Студенческий кампус ТюмГУ исторически сложился в центре Тюмени. Два общежития и 10 учебных институтов в шаговой доступности.

ИСТОЧНИК KP.RU