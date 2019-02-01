Тюменские врачи достали золотой зуб из легкого дедушки

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-01T08:35:26+03:00

Пожилой человек когда-то случайно вдохнул его и не обратил на это внимания

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Зубную коронку из легкого пожилого человека вытащили врачи Тюмени. Эндоскопическая операция прошла в ОКБ №2.

Процедура была выполнена в условиях анестезии, через естественные отверстия в теле человека и позволила избежать большой открытой операции.

Мужчина 78 лет был госпитализирован в ОКБ №2 с атеросклерозом ног. При подготовке его к операции рентген показал затемнение, а дополнительное обследование подтвердило наличие инородного предмета в верхней доле лёгкого.

Чтобы извлечь его эндоскописты задействовали специальные гибкие инструменты, среди которых был корзинчатый захват из титана. Инородным предметом оказалась золотая зубная коронка. Скорее всего, пожилой мужчина когда-то случайно вдохнул её, но не обратил на это внимания.

- Коронка частично закрыла просвет верхнедолевого бронха. Из-за этого нарушилась вентиляция легкого. Если бы инородное тело не удалили, со временем оно привело бы к развитию воспаления, а в пожилом возрасте пневмония протекает более тяжело и может угрожать жизни, — пояснил заведующий эндоскопическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Иванов.

В настоящее время дедушка получает лечение по основному заболеванию, его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчине предстоит реконструктивная операция на артериях нижних конечностей, которая позволит улучшить кровоток и остановит атеросклероз, сообщили в пресс-службе областной больницы.Зубную коронку из легкого пожилого человека вытащили врачи Тюмени. Эндоскопическая операция прошла в ОКБ №2.

Процедура была выполнена в условиях анестезии, через естественные отверстия в теле человека и позволила избежать большой открытой операции.

Мужчина 78 лет был госпитализирован в ОКБ №2 с атеросклерозом ног. При подготовке его к операции рентген показал затемнение, а дополнительное обследование подтвердило наличие инородного предмета в верхней доле лёгкого.

Чтобы извлечь его эндоскописты задействовали специальные гибкие инструменты, среди которых был корзинчатый захват из титана. Инородным предметом оказалась золотая зубная коронка. Скорее всего, пожилой мужчина когда-то случайно вдохнул её, но не обратил на это внимания.

- Коронка частично закрыла просвет верхнедолевого бронха. Из-за этого нарушилась вентиляция легкого. Если бы инородное тело не удалили, со временем оно привело бы к развитию воспаления, а в пожилом возрасте пневмония протекает более тяжело и может угрожать жизни, — пояснил заведующий эндоскопическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Иванов.

В настоящее время дедушка получает лечение по основному заболеванию, его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчине предстоит реконструктивная операция на артериях нижних конечностей, которая позволит улучшить кровоток и остановит атеросклероз, сообщили в пресс-службе областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU