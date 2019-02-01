СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-01T08:17:44+03:00

Житель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу. Фото Управления СКР по Тюменской области

Изменить размер текста: A A

Жителя Увата обвиняют в убийстве своей сожительницы. 46-летний мужчина более 40 раз ударил женщину ножом. Несчастная женщина скончалась на месте.

Преступление было совершено в ночь на 1 декабря. Следствием установлено, что сожители вместе распивали спиртное дома, а потом крепко поссорились. Мужчина схватил нож по типу мачете и буквально заколол им женщину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Сейчас Следственным отделом Тобольска областного управления СКР расследование завершено. Материалы с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения, сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU