2019-02-01T08:17:44+03:00
Происшествия

Житель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу

От такого количества ран женщина сразу скончалась
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу. Фото Управления СКР по Тюменской областиЖитель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу. Фото Управления СКР по Тюменской области
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Жителя Увата обвиняют в убийстве своей сожительницы. 46-летний мужчина более 40 раз ударил женщину ножом. Несчастная женщина скончалась на месте.

Преступление было совершено в ночь на 1 декабря. Следствием установлено, что сожители вместе распивали спиртное дома, а потом крепко поссорились. Мужчина схватил нож по типу мачете и буквально заколол им женщину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Сейчас Следственным отделом Тобольска областного управления СКР расследование завершено. Материалы с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения, сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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