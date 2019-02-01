Житель Увата более 40 раз ударил ножом сожительницу
Жителя Увата обвиняют в убийстве своей сожительницы. 46-летний мужчина более 40 раз ударил женщину ножом. Несчастная женщина скончалась на месте.
Преступление было совершено в ночь на 1 декабря. Следствием установлено, что сожители вместе распивали спиртное дома, а потом крепко поссорились. Мужчина схватил нож по типу мачете и буквально заколол им женщину.
По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Сейчас Следственным отделом Тобольска областного управления СКР расследование завершено. Материалы с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения, сообщили.
ИСТОЧНИК KP.RU