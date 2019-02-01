Тюменец, которого скинули с 10-го этажа, скончался

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-01T07:43:28+03:00

Врачи несколько дней боролись за его жизнь

Изменить размер текста: A A

Тюменец, которого скинули с балкона 10-го этажа, скончался в больнице. Напомним, 44-летнего мужчину сбросил с высоты его приятель во время вечеринки у общей знакомой. Инцидент произошел 27 января на улице Народной.

Компания отдыхала и распивала спиртное. Один из мужчин приревновал другого к хозяйке квартиры. Между ними возник конфликт и соперники вышли на балкон, чтобы выяснить отношения. Разговор быстро перерос в драку, в итоге один из спорщиков скинул с высоты другого.

Пострадавший упал на козырек магазина и чудом остался жив. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. С пациентом работали травматологи и нейрохирурги. Прогнозов никто не давал.

- Несмотря на все предпринятые усилия, он умер, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Виновник трагедии задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU