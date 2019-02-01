Тюменцы предложили устроить день добра и встретить аномальный холод позитивом

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-01T07:09:52+03:00

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Приблиающиеся аномальные холода тюменцы предлагают встретить днем добра. Сегодня по прогнозам синоптиков ожидается сильный снегопад и ветер, а 3-8 февраля в городе среднемесячная температура воздуха будет опускаться ниже нормы на 10 и более градусов.

В связи с этим одна из горожанок в социальных сетях предложила устроить необычный флешмоб.

- Ребята, хочу поделиться хорошим настроением. Встала пошла с собакой гулять и машину прогреть, а она не завелась. Хотела уже плюнуть и подумала о том, что вызову такси, но вышла соседка и "прикурила" меня, - рассказала тюменка. - Пригласила ее к себе на бесплатный маникюр. Сейчас сижу в машине почти тепленькой, поехала к ранней клиентке и подумала, а может устроим день добра? Будем сегодня деликатными и добрыми, вежливыми и учтивыми. Улыбнемся буке, не будем отвечать на грубости. Ведь это не сложно.

Горожане с удовольствием поддержали идею, пост за два часа раннего утра набрал почти четыреста лайков и 50 комментариев. Многие выставляют улыбающихся котиков, сердечки, цветочки и другие самые разные позитивные смайлики, благодарят за хорошее настроение в начале дня.

- Отличная идея, всем удачного и продуктивного дня, - пожелал один из тюменцев Данил Синицин.

А кто-то напомнил, что сегодня последний день рабочей недели провести его с добрым отношением друг к другу - самое лучшее, что можно придумать.

- Сегодня пятница! Всем хорошего настроения и потрясающих событий! Пусть те, кто ждёт -дождётся, те, кто болеет- выздоровеет, те, кто одинок - пойдёт на свидание, те, кто ждёт денег, они обязательно появятся! Те, кто мечтает, обязательно приблизиться к своей мечте! Счастья вам, - добавила Кристина Ловкова.

Конечно, нашлись и скептики. Кто-то не захотел быть добрым, пообещав, что останется злым и будет жить по-прежнему. Еще несколько тюменцев отметили, что каждый день должен быть таким и, как мало надо для счастья. Тем не менее, желающих провести этот день с добрым отношением друг к другу гораздо больше, а значит у жителей областной столицы есть все шансы встретить февраль и надвигающиеся холода на позитиве и с теплом в душе.

ИСТОЧНИК KP.RU