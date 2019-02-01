В Тюмени завершено расследование афер с жильем мертвецов

СЕГОДНЯ 05:43 2019-02-01T06:06:54+03:00

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Расследование дела о миллионных аферах с жильем умерших тюменцев и дольщиков завершено. Обвиняемыми по делу проходят 4 жителя Тюмени, среди них один адвокат и два юриста, еще один адвокат в розске.

По версии следствия, с 2010 года по 2016 год в городе совершена серия из 20 афер по присвоению жилья умерших граждан и дольщиков. Общая сумма ущерба составила более 38 млн. рублей.

Обвиняемые действовали по нескольким схемам. Если покойники жили в муниципальных квартирах, то юристы подыскивали фиктивных сожителей или сожительниц через суд добивались признания их членом семьи покойного и заключении договора социального найма. После чего квартира приватизировалась и продавалась.

Если квартира была в собственности покойного, то мошенники от имени умершего заключали договор купли-продажи с подставным лицом, а потом еще раз ее перепродавали. Был установлен случай, когда аферисты от умершего «продали» жилье тоже умершему, а потом перепродали его.

Установлены также факты отъема жилья у двух дольщиков, а также нежилого помещения и трех квартир у застройщика-банкрота путем инициирования в судах исков о признании за подставными лицами права собственности.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в суд, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU