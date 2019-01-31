Строительство комплекса «ЗапСибНефтехим» завершено на 92,5%

СЕГОДНЯ 19:51 2019-01-31T19:51:00+03:00

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Прогресс строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области по итогам декабря 2018 года составил 92,5%. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в работе задействованы более 5 тысяч российских строителей, численность операционного блока в декабре составила почти 1,7 тысяч сотрудников. Они контролируют и принимают оборудование, выполняют экспертизу документации, готовят и планируют пуско-наладочные работы.

Поставка оборудования и материалов выполнена на 98,9%. Строительно-монтажные работы завершены на 92,4%. Прогресс работ по установкам на сегодняшний день выглядит так:

- Установка пиролиза – 96,0%

- Установка полиэтилена – 95,0%

- Установка полипропилена – 99,6%

- ОЗХ – 95,1%

- Логистическая платформа – 99,7%

На площадке установлено 290 тыс. м куб. фундаментов (99% от общего объема по проекту), залито 127 тыс. м куб. бетона выше нуля (100%), 373 км подземных трубопроводов (99%), смонтировано 3653 тыс. диаметр-дюймов надземных трубопроводов (98%), смонтировано 145 тыс. т металлоконструкций (99%) 6570 км электрического кабеля (79%).

Специалисты из 35 российских регионов оказывают услуги по поставке стройматериалов и оборудования, а также по их транспортировке. В проекте участвуют более сотни российских подрядных организаций и поставщиков оборудования.

Напомним, «ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн. т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.

ИСТОЧНИК KP.RU