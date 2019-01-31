«Точка кипения – Тюмень» станет центром цифровой трансформации региона

СЕГОДНЯ 19:39 2019-01-31T19:39:06+03:00

Пространство для коллективной работы откроется в Тюмени в марте 2019 года

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В Тюменском технопарке состоялась рабочая встреча, на которой обсудили треки развития Тюменского региона в рамках проекта «Точка кипения». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, это пространство для коллективной работы откроется в Тюмени в марте 2019 года. Создание проекта в прошлом году обсудили губернатор Александр Моор и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

На базе «Точки кипения» планируется реализация инициатив по направлениям цифровой экономики: «цифровые технологии», «кадры для цифровой экономики», «цифровизация промышленности», «цифровое здравоохранение» и «информационная безопасность». В соответствии с форматом работы проекта для каждого из направлений предусмотрены различные мероприятия. Например, в треке «цифровые технологии» планируется провести лекции и дискуссионные клубы по нейротехнологиям, промышленному и искусственному интеллекту, создание рабочей группы по формированию в Тюменской области новой отрасти экономки Нейронет. Поэтому пространство «Точка кипения – Тюмень» станет центром образовательных технологий и центром цифровой трансформации региона.

Перед открытием проекта в Тюменском технопарке состоялась установочная встреча «Ядерной группы», в которую вошли представители регионального правительства, государственных организаций, образовательных учреждений, деловых кругов, общественных объединений и др.

Основная идея проекта – создать пространство коллективной работы для представителей сферы образования, науки и бизнеса. Главная цель «Точки кипения» - передача опыта и создание новых моделей регионального развития во взаимодействии различных отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU