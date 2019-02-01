Погода 1 февраля в Тюмени: сильный снегопад и метель

СЕГОДНЯ 04:43 2019-02-01T05:50:42+03:00

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Февраль в Тюменской области начался со штормого предупреждения и обильного снегопада. Сегодня и завтра в северных районах, уже началось похолодание, в регион пришли аномальные морозы, средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с, температура ночью -26,-31, при прояснении -35,-40, днем -15,-20, местами -23,-28.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске ночью начался сильный снегопад, который продолжится днем. За сутки выпадет 7,4 мм осадков. Температура воздуха утром -19, к вечеру потеплеет до -15. Ветер 5-9 м/с.

В Тобольске небольшой снег, -27 -23 и ветер 5-11 м/с. В Ишиме -22 -19, ветер 5-9 м/с и умеренные осадки.

1 февраля в России отмечается День лифтовика. В народном календаре это Макарьев день. По нему наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, раннее тепло. Если мела метель — ее же следовало ожидать на Масленицу.

Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.

ИСТОЧНИК KP.RU