2019-01-31T15:53:34+03:00
Общество

В Ишиме готовят праздник «Мы – одна семья»

На нем состоятся Гонка на толокарах и Чемпионат ползунков
Марина АНТОНОВА
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В Ишиме готовят праздник «Мы – одна семья»В Ишиме готовят праздник «Мы – одна семья»
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Праздник «Мы – одна семья» состоится в Ишиме 2 марта. На нем состоятся Гонка на толокарах и Чемпионат ползунков. На гонку уже завершился прием заявок, а на чемпионат желающие еще могут успеть. Соревнования пройдут СК «Локомотив» с с 10:00 до 13:30.

В Чемпионате ползунков могут участвовать дети от 6 до 24 месяцев. Малыши будут состязаться в трех категориях согласно возрасту: 6-12 месяцев, 12-18 месяцев, 18-24 месяца.

Малыши на скорость преодолеют дистанцию в 10 метров. По условиям турнира, юные спортсмены должны именно проползти всю дистанцию. Родители могут поддерживать и «заманивать» своих детей, но ни в коем случае их не подталкивать и не помогать.

- Мы рады, что мы все-таки сможем организовать праздник для ишимцев. Организация мероприятий для самых маленьких - это всегда приятно, ведь мы не только помогаем деткам развиваться, но и делаем их семью чуточку счастливее, дарим положительные эмоции, что благоприятно влияет на внутрисемейные отношения, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». - Хотим обратить внимание, что повторно подавать заявку не нужно.

Для регистрации необходимо до 5 февраля отправить заявку по адресу sbtmn2017@gmail.com. В заявке на участие в соревнованиях следует указать:

- полное ФИО ребенка;

- дату рождения и возраст ребенка (сколько ребенку будет лет и месяцев на момент проведения Чемпионата);

- ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком на Гонках, и контактный телефон;

- контактный телефон.

Все участники соревнования получат подарки, а победители - главные призы.

Организаторы приглашают не только участников, но и болельщиков поддержать спортсменов. Участие в мероприятии - бесплатное!

Кроме развлекательной части, на празднике родители смогут получить индивидуальные консультации специалистов здравоохранения, образования, психологии, логопедии.

Подробности на портале “Детки!”

ИСТОЧНИК KP.RU

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