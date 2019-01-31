В Тюменской области нацелены на развитие региональной инновационной экономики

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-31T15:14:23+03:00

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Ректор ТюмГУ Валерий Фальков поделился планами о предстоящей работе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение». По его словам, проект реализуется в сотрудничестве со всеми вузами региона, в т.ч. ТИУ и ГАУ Северного Зауралья, а сам региональный центр имеет ярко выраженную специфику.

- Мы делаем ставку на биологию и исследования в этой области, именно в ней будущее. Кроме того, будут и традиционные науки – физика, математика, робототехника. Форматы работы будут разными. Наша задача – грамотно организовать обучение и сопровождение детей, используя современные информационные технологии, - рассказал Валерий Фальков.

Как отметил руководитель учебно-методического центра фонда «Сириус» Алексей Горбачев, Тюменскую область они готовы поддержать – в первую очередь, в подготовке педагогических кадров.

- Нами создана ассоциация ведущих школ-партнеров «Сириус», которые входят в рейтинг лучших общеобразовательных учреждений страны. И учителя этих учебных заведений будут делиться своими знаниями с тюменскими коллегами, - рассказал он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор добавил, что задачи экономического роста, поставленные президентом РФ, видят в развитии региональной инновационной экономики.

- Мы учим, мотивируем, ведем сопровождение детей, даем им качественное высшее образование, ориентируем на научно-исследовательскую работу, в конечном итоге, это работает на экономику региона. Нам нужны умные, образованные люди, которые после окончания наших тюменских вузов останутся в регионе, будут трудиться, внедрять знания и приносить пользу своей малой родине, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU