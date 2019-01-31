Прокуратура выяснила, почему в Тобольске произошла крупная авария на теплосетях

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-31T15:08:53+03:00

В 4 микрорайонах города были перебои с поставкой тепла

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В Тобольске прокуратура потребовала от главы города заключить концессионное соглашение с ПАО «СУЭНКО» и на основании этого документа передать компании сети горячего водоснабжения и центрального отопления.

В администрацию города было внесено соответствующее представление. Поводом для него послужила прокурорская проверка публикаций СМИ об отключении в Тобольске тепла в четырех микрорайонах.

28 декабря 2018 года Тобольским филиалом проводились ремонтные работы по устранению утечки воды на трубопроводе межмикрорайонных тепловых сетей по улице Знаменского. Теплоснабжение большей части потребителей было организовано по обратному трубопроводу, что позволило поддерживать нормативную температуру в домах. Аварию удалось устранить за 4,5 часа. Причиной повреждения стала коррозия металла трубопровода из-за ветхости и ненадлежащего обследования сети накануне отопительного сезона.

Трубопроводу 30 лет и в нарушение Федерального закона «О теплоснабжении» этот участок передан «СУЭНКО» по договору аренды, а не по концессионному соглашению.

Концессионное соглашение является одной из форм государственно-частного партнерства. Основная цель его применения состоит в привлечении долгосрочных инвестиций в сферу ЖКХ, пояснили в надзорном ведомстве. Своевременная передача тепловой сети по концессионному соглашению позволила бы предотвратить возможные инциденты и аварийные ситуации, модернизировать и заменить морально устаревшее и физически изношенное оборудование.

В связи с чем прокуратура потребовала от главы города устранить нарушение закона и теперь контролирует этот процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU