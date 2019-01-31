Тюмень в ночь на 1 февраля завалит снегом
Тюмень в ночь на 1 февраля завалит снегом. По прогнозам синоптиков за несколько часов высота сугробов вырастет до 10 см. Обильный снегопад начнется в 23.00.
Дорожные службы готовы к данной ситуации и переведены в усиленный режим работы, сообщили в администрации города. На улицах уже задействована практически вся техника.
В период снегопада будут прометать и обрабатывать противогололедными реагентами дороги, тротуары и пешеходные зоны. Под особый контроль взяты остановочные комплексы, подходы к социальным учреждениям.
Сейчас из города стараются по максимуму вывезти снег. Руководителям управляющих компаний рекомендуют сообщать жильцам о планируемой чистке дворов. Им также необходимо обработать противогололедными смесями территории входные группы и тротуары, а утром принять меры по прометанию пешеходных зон.
ИСТОЧНИК KP.RU