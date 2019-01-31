СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-31T13:42:33+03:00

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Тюмень в ночь на 1 февраля завалит снегом. По прогнозам синоптиков за несколько часов высота сугробов вырастет до 10 см. Обильный снегопад начнется в 23.00.

Дорожные службы готовы к данной ситуации и переведены в усиленный режим работы, сообщили в администрации города. На улицах уже задействована практически вся техника.

В период снегопада будут прометать и обрабатывать противогололедными реагентами дороги, тротуары и пешеходные зоны. Под особый контроль взяты остановочные комплексы, подходы к социальным учреждениям.

Сейчас из города стараются по максимуму вывезти снег. Руководителям управляющих компаний рекомендуют сообщать жильцам о планируемой чистке дворов. Им также необходимо обработать противогололедными смесями территории входные группы и тротуары, а утром принять меры по прометанию пешеходных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU